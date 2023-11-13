Главное
Палестино-израильский конфликт
15:53 (мск), источник: Om1.ru

За парковку на газонах наказали 10 тысяч омичей

Охоту на нарушителей ведут с помощью цифровых систем и неравнодушным омичей.

Источник: Om1.ru

За полгода, с начала мая по конец октября, в Омске прошло 300 рейдов по местам незаконной парковки омичей. В результате этих мероприятий было зафиксировано 17 тысяч машин, припаркованных на газонах, детских и спортивных площадках, а также среди зелёных насаждений.

Фиксировать нарушения сотрудникам мэрии помогает комплекс «ПаркНетМ», а маршруты для рейдов выбирают, в том числе, на основе жалоб омичей. В результате, по информации, которую мэрия предоставила на заседание комитета Горсовета по местному самоуправлению, было рассмотрено 10,4 тысячи материалов в отношении автовладельцев, выписано штрафов на общую сумму в 22,7 миллиона рублей, больше половины из них нарушители уже залатили.

Напомним, что за первое подобное нарушение омичи могут заплатить до 4, должностные лица — до 14, а компании — до 40 тысяч рублей, а за повторное — уже о 5, до 40 и до 200 тысяч соответственно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за сильной магнитной бури омичи могли наблюдать полярное сияние
Метеорит, упавший в Омске, продают на «Авито» за 2 миллиона рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
штрафы