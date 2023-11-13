15:53 (мск), источник: Om1.ru
За парковку на газонах наказали 10 тысяч омичей
Охоту на нарушителей ведут с помощью цифровых систем и неравнодушным омичей.
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За полгода, с начала мая по конец октября, в Омске прошло 300 рейдов по местам незаконной парковки омичей. В результате этих мероприятий было зафиксировано 17 тысяч машин, припаркованных на газонах, детских и спортивных площадках, а также среди зелёных насаждений.
Фиксировать нарушения сотрудникам мэрии помогает комплекс «ПаркНетМ», а маршруты для рейдов выбирают, в том числе, на основе жалоб омичей. В результате, по информации, которую мэрия предоставила на заседание комитета Горсовета по местному самоуправлению, было рассмотрено 10,4 тысячи материалов в отношении автовладельцев, выписано штрафов на общую сумму в 22,7 миллиона рублей, больше половины из них нарушители уже залатили.
Напомним, что за первое подобное нарушение омичи могут заплатить до 4, должностные лица — до 14, а компании — до 40 тысяч рублей, а за повторное — уже о 5, до 40 и до 200 тысяч соответственно.