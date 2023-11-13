15:24 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Врач рассказала, сколько белорусских пар заморозили свои эмбрионы
Врач назвала число супружеских пар в Беларуси, которые идут на криоконсервацию эмбрионов.
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У многих супружеских пар после окончания бесплатной программы ЭКО остаются эмбрионы хорошего и отличного качества, которые можно криоконсервировать и хранить годами, рассказала в интервью sb.by завотделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя» Ирина Дусь. Такие законсервированные эмбрионы можно использовать для повторного ЭКО, если женщине не удалось забеременеть с первого раза (беременность после первого ЭКО наступает примерно в 30% случаев, а после второго и третьего — в 70−80%).
«Это прекрасная подушка безопасности. Такие эмбрионы в нашем отделении есть у каждой третьей супружеской пары, кому провели попытку ЭКО с бюджетным финансированием», — отметила Ирина Дусь.
Если учесть, что только в центре «Мать и дитя» в Минске в 2023 году проведут около 1000 бесплатных для пациентов ЭКО, то в этом году на креоконсервацию здесь отправятся эмбрионы около 300 пар.
Если после первого ЭКО беременность не наступила, через несколько месяцев женщина может прийти на криоперенос. Перенос эмбриона медики могут сделать и через несколько лет после рождения ребенка, что немаловажно, когда женщине уже хорошо за 30 и ее репродуктивная функция убывает с каждым годом.
«После рождения ребенка пациенты возвращаются на повторные криопрограммы обычно через два-три года. Наша задача — только подготовить эндометрий и сделать перенос в оптимальный день», — отметила медик.