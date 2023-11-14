14:21 (мск)
Как получить кредит на развитие инноваций
Создайте и расширьте производство новой продукции.
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Программа поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства предоставляет субъектам МСП возможность получить грант или льготный кредит для создания и расширения производства инновационной продукции. Расскажем подробнее о возможностях.
Программа поддержки входит в Федеральный проект «Акселерация субъектов МСП» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ. Одно из ключевых составляющих программы — льготное кредитование для инновационных компаний, доступное предприятиям сфер промышленности, науки и информационных технологий.
На что можно использовать кредит? На финансирование инвестиций (строительство зданий и сооружений производственного назначения, приобретение и модернизацию оборудования), а также на пополнение оборотных средств, например, для участия в тендере или уплаты страховых взносов.
Для получения кредита предприятия должны соответствовать условиям:
Кроме того, предприятия должны вести деятельность в приоритетных отраслях, определенных Правительством РФ: ИИ, квантовые вычисления и коммуникации, мобильные сети связи пятого поколения и перспективные системы связи, космические системы, развитие генетических технологий, биотехнологий и фармацевтики, создание новых и портативных источников энергии и другие.
В программе участвуют самые разнообразные компании. Так, Александр Макаров создал программный комплекс Team.me, направленный на повышение производительности интеллектуального труда. Он отслеживает продуктивность, вовлеченность, ритм работы сотрудника, потребность в отдыхе, позволяет понять, какие типы задач лучше поручить тому или иному сотруднику. Компания вошла в ТОП 30 глобального конкурса, организованного Китайским правительством.
Как получить льготный кредит? Это можно сделать через цифровую платформу МСП.РФ. Нужно авторизоваться через сервис Госуслуги, затем заявку рассмотрит МСП Банк. Заключающим этапом станет оценка инновационности компании или технологии Корпорацией МСП. Общий срок рассмотрения заявки занимает до 1,5 месяцев.
Фонд содействия инновациям — организация, которая предоставляет гранты для поддержки инновационного бизнеса на разных этапах его развития: от идеи до коммерциализации. Фонд действует в том числе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Подробнее о Фонде:
Заявители и грантополучатели взаимодействуют в автоматизированной системе «Фонд-М». Гранты варьируются от 500 тыс до 50 млн рублей.
Поддержкой нацпроекта воспользовалась томская компания «Сапл-биз», где создали электронную торговую площадку, которая быстро находит лучших поставщиков. Сегодня на платформе ежедневно размещается 1,5 тыс. оптовых заказов и зарегистрировано 350 тыс. пользователей. «Сапл-биз» входит в ТОП-15 маркетплейсов России и продолжает развиваться.
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