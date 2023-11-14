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08:56 (мск), источник: Время

37-летний Алексей Ковлягин из Шатковского округа погиб на СВО

Он служил по контракту с сентября 2023 года.

37-летний Алексей Ковлягин из Шатковского муниципального округа погиб на СВО. Об этом сообщается в группе администрации округа в соцсети.

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 6 ноября при выполнении служебных обязанностей в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, житель села Калапино Ковлягин Алексей Михайлович. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего, всем его родным и близким. Низкий поклон нашему земляку. Его имя останется в наших сердцах как пример мужества, доблести и отваги, верности Отчизне и воинскому долгу! Вечная память герою!» — сказано в сообщении.

Алексей проходил военную службу по контракту с сентября 2023 года в звании младшего сержанта. В декабре ему должно было исполниться 38 лет.

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