03:40 (мск), источник: АиФ Владивосток
Население Владивостока сократилось до 625 тыс. человек
Естественную убыль населения фиксируют специалисты.
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Согласно материалам экономического мониторинга, опубликованным на сайте мэрии Владивостока, численность постоянного населения города к 1 августа 2023 года составила 625 тысяч человек. Это число сократилось на 3,4 тысячи человек по сравнению с концом 2022 года.
Важно отметить, что снижение численности населения было вызвано как естественной, так и миграционной убылью. За данный период естественная убыль составила 1218 человек, а миграционная убыль составила 2163 человека.
Следует также отметить, что в январе-июле 2023 года количество умерших превысило количество родившихся на 1218 человек. В этот период зарегистрировано 4033 смерти.
Важно отметить, что Владивосток продолжает оставаться крупным городом Приморского края, привлекая значительную долю населения региона. На данный момент на Владивосток приходится 34,5% населения Приморского края.