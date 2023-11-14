03:27 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Школу № 13 в Хабаровске закроют на капитальный ремонт
Реконструкцию учреждения проведут за счёт президентской субсидии.
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Хабаровскую среднюю школу № 13 с 1 января 2024 года закроют на капитальный ремонт, который продлится 9 месяцев. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», реконструкция учреждения стала возможна благодаря федеральной программе, инициированной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В общей сложности на ремонт школы из государственного бюджета выделят 185 миллионов рублей.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, согласно проекту, в учреждении заменят мебель и оборудование, обновят весь учебный фонд, а также улучшат условия для питания воспитанников. Также запланированы замена основных конструкций и коммуникаций, отделочные работы и переустройство классов — всё согласно последним требованиям. Согласно условиям субсидии, ремонт в школе должны начать первого января 2024 года, а вновь встретить учеников уже 1 сентября.
— Чтобы сохранить коллектив учителей, учеников, обеспечить санитарные нормы, принято решение на время капитального ремонта перевести весь состав школы № 13 в здание ближайшей и большой школы № 80. Важно, что для обеспечения этих условий будет получена временная лицензия на образовательную деятельность в здании школы 80, а это значит, что все условия для участников образовательного процесса в обеих школах будут сохранены, — рассказала заммэра Хабаровска по соцвопросам Ольга Мильчакова.
— Практически все ученики 80-й школы продолжат обучение так, как и было. Изменения коснутся только учащихся 6−7 классов: им придётся обучаться во вторую смену, но это мера временная. При этом требования законодательства не нарушаются, потому что нормы позволяют в этом возрасте обучаться во вторую смену. Отдельная большая работа ведётся сейчас над расписанием занятий, чтобы максимально обеспечить комфорт учеников — начинать вторую смену как можно раньше, — подытожила Мильчакова.
Напомним, что в этом году благодаря президентскому нацпроекту «Образование» в четырёх школах Хабаровского края обновили спортивные залы. В помещениях провели ремонт, установили новые площадки и современное оборудование.