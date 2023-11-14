07:05 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Владельцы спецтехники в Хабаровске взвинтили цены за уборку снега
В краевой столице прошла очередная проверка очистки дворов.
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В Хабаровске в очередной раз проверили состояние уборки дворовых территорий после прошедших в регионе двух снежных циклонов. Помимо снега во дворах добавились сосульки, свисающие с крыш жилых домов и невывезенный мусор, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»..
— После снегопадов у нас во дворе ничего не убиралось, я сама очищала снег на площадке, где мы паркуем свои машины. Дворник появился только сегодня, 14 ноября. Из-за сугробов к нам не может заехать машина, убирающая мусорные контейнеры, на площадке уже скопилась большая куча отходов, — пожаловалась жительница дома по ул. Серышева, 34 Ольга.
Представитель управляющей компании, обслуживающей эту многоэтажку, Яна Балашова рассказала, что в первую очередь они убирают входы в подъезды и тротуары, а все остальное должно быть почищено в течение 8 дней, в том числе и с использованием спецтехники.
— У нас в управлении находится 44 дома. Все, что нужно по закону, мы делаем в срок, дворник не может же сразу охватить весь двор, вот в первую очередь убираем тропинки и заезд. Сегодня у нас работает два трактора, один из них ждем сегодня сюда, — пояснила Яна Балашова.
— Если для уборки снега есть временные нормативы, что в первые полтора часа тротуары должны обрабатываться пескосоляной смесью в течение полутора часов, а затем полностью очищаться проезды и проходы до асфальта, то свисающие с крыш наледи надо удалять немедленно после выявления, так как они представляют опасность для жизни людей. У вас не до конца очищен въезд во двор, что может препятствовать проезду пожарных машин и карет скорой помощи, а это тоже представляет опасность, — разъяснил Евгений Фролов.
Также он обратил внимание, что с лестниц при входе в подъезды снег убран, но при этом сугробы на пандусах полностью проигнорированы. Управляющей компании выписано предостережение о недопустимости нарушения сроков уборки снега, а также предупреждение, если в главное управление госконтроля правительства края с жалобами обратятся жители дома, то будет заведено административное дело, по которому может грозить штраф до 250 тыс рублей. Главный инженер управляющей компании Виктор Стасевич объяснил, что они собирают всех дворников, работающих в управляемых ими придомовыми территориями, и те все вместе очищают снег во дворах дом за домом, в этот двор они еще не успели..
— У нас проблема с тем, что владельцы спецтехники после прошедших снегопадов взвинтили цены на свои услуги. Если раньше можно было заказать снегоуборщик по цене 1,5−2 тыс рублей в час, то теперь просят 3,5 тыс рублей. Притом, что ее еще и найти надо, она в дефиците. Еще технике мешают припаркованные машины, мы разъясняем, даем объявления, что будет работать спецтехника, но машины все-равно стоят, — рассказал Виктор Стасевич. Мнения жителей по поводу работы коммунальщиков разделились, кто-то относится с пониманием, что после двух подряд снегопадов очень трудно убрать снег, и в сравнении с другими дворами еще неплохо, кто-то, наоборот, обвиняет УК в бездействии.
— Видите у нас на входе в подъезд мощный козырек? Это я заказывал за свои деньги, а теперь посмотрите на сосульки на крыше. Все валится прямо на головы. В прошлом году мы скидывались и за свои деньги уложили новый асфальт — раньше все было в дырах. Также и со снегом: сами откапывали двор. Вообще надо отказаться от этой УК — не знаю, кто ее выбрал — и сделать ТСЖ, — высказался местный житель Дмитрий. По информации госжилнадзора, на сегодняшний день больше половины дворовых территорий в столице региона нуждается в доуборке снега. Напомним, что жители Хабаровска на бездействие жилищно-коммунальных компаний могут пожаловаться в главное управление госконтроля правительства края, мэрию и прокуратуру города.
Кстати, вчера на неэффективность принимаемых руководством города мер и плохую работу снегоуборочной техники указал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Несмотря на то, что мощный снежный циклон прошел в Хабаровске неделю назад, 80% улиц города по-прежнему остаются неочищенными, такая же ситуация и с дворами. Глава региона дал администрации города поручение привести город в порядок и не допускать повторения стихийного коллапса. Михаил Дегтярев также предостерег: «Следующий снегопад принесёт с собой не только осадки, но и дисциплинарные и кадровые решения!».