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07:44 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирской области растёт заболеваемость диабетом

В Новосибирске каждый пятый житель страдает преддиабетом.

Источник: МК.RU Новосибирск

Если человек вовремя не займется здоровьем, то состояние перерастёт в полноценную болезнь. Об этом на встрече в ТАСС сообщили представители регионального Минздрава.

Более 93 тысяч жителей региона болеют диабетом второго типа, более пяти тысяч — первого. Количество пациентов прогрессивно увеличивается.

«С 2010 года количество пациентов с диабетом второго типа практически удвоилось, с первым — выросло в 1,5 раза», — отметила главный эндокринолог региона Олеся Шабельникова.

Она добавила, что заболевание вначале протекает без симптомов, поэтому часто люди не знают, что у них диабет. На один выявленных случай диабета второго типа приходится один невыявленный.

Основные риски — лишний вес и малоподвижный образ жизни. Чтобы предотвратить диабет и своевременного его обнаружить, нужно регулярно наблюдаться у врачей.

Признаками преддиабета являются большая окружность талии, постоянное чувство голода, повышенное артериальное давление и покалывание в кистях.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что ученые разрабатывают новое лекарство от диабета на основе березы.

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