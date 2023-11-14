Останки воина-казахстанца вернула на родину Россия

Как сообщает пресс-служба посольства, останки воина были обнаружены в мае этого года около подмосковной деревни Апальщино поисковым отрядом «Эхо Войны».
Благодаря сохранившемуся бланку в солдатском медальоне удалось установить личность бойца.
Сейлан Маметов 1912 года рождения, который был призван Казалинским райвоенкоматом Кзыл-Ординской области, воевал в составе 785-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии и погиб при обороне Москвы 7 ноября 1941 года.
В своем выступлении посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил, что мероприятие по передаче останков — это дань уважения воинам, пожертвовавшим собой ради будущих поколений.
«Память о героизме людей того периода навсегда останется в сердцах казахстанцев, воплощается в книгах, песнях, монументах, мемориалах, экспозициях музеев и названиях улиц», — отметил посол.
По данным диппредставительства, родственники Сейлана Маметова пока не нашлись. Переданные останки будут доставлены в Казахстан и захоронены со всеми воинскими почестями.
В сентябре 2020 года мы рассказывали о том, что останки казахстанских солдат Жагипара Кайларова и Азыкана Нугуманова, погибших в годы Великой Отечественной войны, возвращены на родину. В том же году, спустя 80 лет, были доставлены на родину в город Атырау останки солдата Сапаргали Ербатырулы, погибшего во время Второй мировой войны.
А в июне 2022 года российские поисковики передали представителям Казахстана останки троих солдат, погибших во время Великой Отечественной войны: Фоменко Петра Абрамовича 1918 года рождения, уроженца Костанайской области, останки которого были обнаружены ОПО «Святой Георгий» города Санкт-Петербург; Уркербаева Торегелди, уроженца Жамбульского района Алматинской области, останки которого были подняты ПО «Патриот» города Воронеж; Гурова Николая Матвеевича 1922 года рождения, уроженца Алматинской области, найденного ПО «Гвардия» города Заинск. Глава «Atamnyn Amanaty» Мурат Молдагалиев, выступая тогда на мероприятии, напомнил, что с территории Казахстана на войну было призвано более 1,5 млн человек, из которых более 600 тысяч погибло и более 271 тысячи солдат значатся пропавшими без вести.