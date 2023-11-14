07:18 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Мокрый снег и +10°C ожидается в Беларуси во вторник
Синоптики объявили желтый уровень опасности из-за того, что в утренние часы на отдельных участках дорог страны ожидается гололедица.
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МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Во вторник опасных и неблагоприятных метеорологических явлений в Беларуси не ожидается, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Днем на большей части территории страны пройдут осадки в виде дождя, возможен также мокрый снег. Ветер будет западный, юго-западный 4−9 м/с. Дневная температура воздуха составит +2…+8°C, по юго-западу страны воздух прогреется до +10°C.
Кроме того, в стране объявлен желтый уровень опасности из-за того, что в утренние часы на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.