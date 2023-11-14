«Человеческий ресурс не безграничен»: Лобода обратилась к подписчикам

Светлана Лобода показала фанатам новые фотографии. На них исполнительница хитов «Superstar» и «Случайная» позирует в собственной ванной в домашнем наряде телесного цвета. 41-летняя певица сообщила поклонникам, что заболела, и призвала их беречь себя. «Человеческий ресурс не безграничен… простыла … осень …. берегите себя, берите паузы, пейте теплый чай и обнимайте близких… Я только этим и питаюсь», — написала под публикацией Лобода. Поклонники оставили сотни комментариев с пожеланием скорейшего выздоровления. Ранее в новом клипе звезда заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце.