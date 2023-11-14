07:38 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
ЧС на улице Лермонтова в Хабаровске устранят к ночи 14 ноября
Авария произошла из-за порыва на водоводе.
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Сегодня ночью, 14 ноября, на водоводе на ул. Лермонтова в Хабаровске произошел порыв. Вода разлилась по улицам, и, вперемежку со снегом, начала создавать проблемы для движения автомобилистов и пешеходов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По информации МУП «Водоканал» авария не привела к отключению воды в домах. В целях безопасности коммунальные услуги подаются на пониженном давлении в микрорайон Рабочего городка, переулок Батарейный, улица Лермонтова. Над устранением аварии трудится 6 единиц техники и одна аварийно-восстановительная бригада.
— Планируется, что сегодня к 12 часам ночи авария будет ликвидирована. Потом службы займутся благоустройством, — отметили специалисты МУП города «Водоканал». Отметим, из-за восстановительных работ движение автомобилистов с переулка Кадрового на улицу Лермонтова сейчас невозможно.