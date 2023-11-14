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09:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за дождя взлетели цены на такси

В Ростове из-за непогоды цены на такси взлетели в несколько раз.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за непогоды цены на такси взлетели в несколько раз. Об этом ростовчане сообщили утром 14 ноября.

Чтобы добраться с западной части Ростова в центр придется заплатить около 800 рублей. Для тех, кому необходимо проехаться по центру нужно заплатить в районе 500 рублей. С западного района в северный поездка обойдется в 1000 рублей. А из северной части города уехать в центр можно за 850 рублей.

Отметим, что по прогнозам синоптиков в Ростове дождь будет идти еще несколько часов. Утром в городе ожидается до +7 градусов, а прорывы ветра достигнут девяти метров в секунду.

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