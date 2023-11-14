09:21 (мск), источник: Комсомольская правда
В аэропорту Набережных Челнов замечен самолет из Гамбии
Судно вылетело в Москву.
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В аэропорту Набережных Челнов замечен самолет из Гамбии. Судно вылетело в Москву днем 13 ноября из «Бегишево».
Бизнес-джет Embraer Legacy 650 прилетел в Москву из Татарстана в 16:21. Спустя час он отправился в Астану.
Кому принадлежит самолет и кто на нем передвигался, остается загадкой. Известно лишь, что он прибыл в Набережные Челны 8 ноября.
Ранее мы сообщали, что самолеты из Туркмении продолжат летать только до Казани.