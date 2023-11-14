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08:58 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре начали перекрывать канализацию у должников за коммуналку

Более 20 тысяч самарцев задолжали за воду и канализацию.

Источник: Самарские коммунальные системы

В Самаре началось массовое тампонирование канализации у тех, кто так и не рассчитался по квитанциям за воду и водоотведение, сообщила ресурсоснабжающая организация.

Так, заглушки канализации устанавливают в 19 квартирах домов № 76 и № 78 на улице Агибалова. Жилицы этих квартир не смогут пользоваться водой, ванной, туалетом, так как вода и стоки просто не будут уходить.

Заглушки устанавливают тем, кто не вносится платёж за воду и водоотведение в течение двух и более месяцев. Таких в Самаре больше 20 тысяч.

Тем, кому затампонировали канализацию вместе с долгом нужно будет оплатить и работы по демонтажу заглушки.

Во время загрузки произошла ошибка.
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