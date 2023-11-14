10:03 (мск), источник: ИА Башинформ
Луна не помешает увидеть жителям Башкирии метеорный поток Тауриды
Метеорный поток Тауриды необычен тем, что он состоит из двух потоков — Северные Тауриды и Южные Тауриды.
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Северные Тауриды действуют с 20 октября по 10 декабря, достигнув максимума ночью
По данным уфимского планетария, созвездие Тельца, в котором находится радиант потока, видно всю ночь, но выше всего над горизонтом оно поднимается после полуночи, так что это наиболее благоприятное время для наблюдения Таурид.
«В этом году поток Таурид достиг максимума 13 ноября около пяти утра по местному времени. Луна, будучи в фазе новолуния, наблюдению потока не мешает. Но следует учесть, что Тауриды обладают низкой интенсивностью — 5−10 метеоров в час, так что надо набраться большого терпения, чтобы увидеть их метеоры. Тауриды — очень яркие, желтовато-оранжевого цвета и относительно медленные метеоры (частицы Таурид влетают в атмосферу Земли со скоростью менее 30 км в сек)», — отметили в планетарии.
Как и все метеорные потоки, Тауриды лучше всего наблюдать за городом, чтобы городские огни не засвечивали небо и можно было увидеть более слабые метеоры, а значит и большее их количество.
Как информировал «Башинформ», в ночь на 14 ноября над Башкирией произойдёт противостояние Солнца и Урана.