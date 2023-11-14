Билеты на новогодние елки для детей обойдутся москвичам на 10−12% дороже в этом сезоне — эксперт

«В целом, стоимость билетов на массовые представления в Москве за год выросла в пределах 10−12%, увеличился размах цен. Доля дешевых билетов стала чуть меньше. Их мало, и из-за этого средняя цена растет», — сказала Лебединская.
По словам эксперта, большинство представлений длится не более 1−1,5 часа, иногда маленькие дети проходят по одному билету с взрослым и сидят у него на коленях. Некоторые организаторы предлагают дополнительно купить купон на новогодний подарок, цена — от 700 ₽.
«Кремлевская елка стала достаточно дорогим мероприятием для кошельков москвичей. Минимальная цена — 6,6 тыс. руб., за лучшие места придется заплатить 25 тыс. руб. Намного дешевле стоят билеты на часовое представление в Зал церковных соборов Храма Христа Спасителя — от 900 до 7 тыс. руб. Продолжительность — один час. Традиционно зрелищные и достаточно демократичные по цене представления есть в цирках. Например, билет в Большой цирк на проспекте Вернадского можно приобрести по цене от 1,5 тыс. до 5 тыс. руб., в цирк Никулина на Цветном бульваре — от 1,5 тыс., но остались единичные билеты», — пояснила Лебединская.
Она добавила, что есть и более дорогие представления.
«Самый большой ассортимент предлагает концертный зал “Крокус Сити Холл”. Билеты на представление продолжительностью один час 20 мин. потенциально можно купить по цене от 750 ₽. За 49 тыс. руб. организаторы предлагают посмотреть шоу на трехместном диване на первом ряду. Партер обойдется в 11 тыс. рублей. Немногим дешевле стоят VIP-места на детские новогодние шоу в выставочном комплексе “Экспоцентр” — 40,5 тыс. руб. Самый дорогой билет в партер — 11,7 тыс. руб., а вот дешевых билетов, от 1,1 тыс. руб., остается все меньше», — заключила Лебединская.