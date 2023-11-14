10:30 (мск), источник: АиФ Красноярск
В Сибирь привезли 7 тонн новогодних украшений и игрушек
Большую часть праздничных товаров заказали предприниматели из Красноярского края и Новосибирской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Сибирь привезли семи тонн новогодних украшений и игрушек. Большую часть праздничной атрибутики заказали предприниматели из Красноярского края и Новосибирской области.
Всего с начала 2023 года сибирские таможенники оформили около семи тонн новогодних товаров. Основная часть продукции была завезена из Китая.
Кроме того, с января по начало ноября 2023 года в Сибирь привезли 3,6 тысяч тонн мандаринов. Это в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Основным поставщиком мандаринов стал Китай, Турция и Таиланд.