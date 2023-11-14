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10:53 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

Отреставрированы фасады храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Завершилась реставрация фасадов храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, специалисты восстанавливали их два года, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Недвижимость РИА Новости

«Завершилась реставрация фасадов храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, Жемчужину московского барокко реставраторы кропотливо восстанавливали два года», — написал мэр.

Он отметил, что специалисты полностью привели в порядок белокаменный декор, обновили кирпичную кладку и ступени, основания столбов и колонн арок, перебрали парадные наружные лестницы, отреставрировали гульбища, а также восстановили уникальную историческую свинцовую гидроизоляцию лестниц, гульбищ и кровель — чтобы не только вернуть зданию былой вид, но и продлить срок его эксплуатации.

«Теперь храм Покрова Пресвятой Богородицы — объект культурного наследия федерального значения и главное украшение района Филëвский Парк — снова открыт для жителей и гостей столицы», — добавил мэр.

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