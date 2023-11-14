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10:19 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Прокуратура провела проверку строительства больницы в Хабаровском крае

Руководителя подрядной организации на 6 месяцев отстранили от работы.

Источник: РИА "Новости"

Руководителя подрядной организации на 6 месяцев отстранили от работы за нарушение сроков строительства больницы в Николаевске-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Прокуратура провела проверку, во время которой выяснилось, что подрядчик нарушил график выполнения работ. Из-за этого был причинен ущерб государству — 700 млн рублей.

«Директор организации привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда) в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев», — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Ход строительства лечебного корпуса находится на контроле в прокуратуре региона.

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