10:15 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Алина Кочеткова из Волгограда борется за титул «Краса России — 2023»
25-летняя волгоградка из Советского района участвует во всероссийском конкурсе.
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В администрации Советского района сообщили, что Алина Кочеткова будет выступать в финале конкурса «Краса России — 2023». Он пройдет в Сочи в среду, 15 ноября.
В конкурсе участие примут 53 девушки, они все из разных регионов страны. Они будут бороться за титул самой красивой в РФ.
Отметим, что волгоградка — одна из фавориток конкурса, она в 2022 году завоевала титул первой вице-королевы.