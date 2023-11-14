Главное
Палестино-израильский конфликт
10:15 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Алина Кочеткова из Волгограда борется за титул «Краса России — 2023»

25-летняя волгоградка из Советского района участвует во всероссийском конкурсе.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

В администрации Советского района сообщили, что Алина Кочеткова будет выступать в финале конкурса «Краса России — 2023». Он пройдет в Сочи в среду, 15 ноября.

В конкурсе участие примут 53 девушки, они все из разных регионов страны. Они будут бороться за титул самой красивой в РФ.

Отметим, что волгоградка — одна из фавориток конкурса, она в 2022 году завоевала титул первой вице-королевы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Астраханской области на строительство дома для сирот добавят еще 50 мл...
Урок истории для школьников лично провел Андрей Бочаров
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
мода и красота