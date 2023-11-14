10:18 (мск), источник: Комсомольская правда
Красноярск закупил новые рельсы для ремонта трамвайных путей на Красрабе
Ремонтные работы по замене трамвайных путей в Красноярске продлятся до июля 2024 года.
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На правобережье полным ходом идет капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Начался он в октябре. Завершиться по плану должен в июле 2024 года. Работы так много, что подрядчик даже зимой будет работать — готовить основание под новые рельсы. Кстати, сами рельсы и шпалы уже закуплены, организована их поставка.
Чтобы увидеть, на какой стадии работы, достаточно просто проехать по Красрабу: контактная сеть демонтирована, убрано электрическое оборудование. Старые рельсы увезли, вместе с ними все покрытия, дорожки и бордюры. В администрации города рассказали, что на объекте работают 4 бригады. Две готовят новое основание для путей и ведут разработку грунта, а две завершают установку нового бортового камня, отделяющего пути от проезжей части.
Остается добавить, что средства на ремонт трамвайных путей выделены из краевого бюджета по госпрограмме Красноярского края «Развитие транспортной системы».