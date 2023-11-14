11:49 (мск), источник: Клопс.ru
Тянет на солёненькое: калининградский нутрициолог рассказал, чем заменить снеки
Правильные чипсы и сухарики можно есть даже на диете.
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Если вы перешли на правильное питание, а на сладкие или солёные перекусы всё ещё тянет, можно найти им полезную альтернативу. О том, как отказаться от жирных снеков и подобрать полезные варианты, «Клопс» рассказала фитнес-нутрициолог Полина Высоцкая.
По словам эксперта, всегда необходимо искать более полезную и здоровую альтернативу быстрым углеводам. Если вы любите шоколад, то следует выбирать продукт без сахара, с большим содержанием какао-масла, потому что оно очень полезное. Если вам нравятся солёные снеки, попробуйте заменить их низкокалорийным аналогом — чипсами из хлебцев.
«Сухарики можно делать дома самому из хлеба по полезным рецептам. В идеале, если это цельнозерновой хлеб, а не обычный батон, из которого мы получим всё то же самое, что продают в магазине».
Колбасу или карбонад тоже можно приготовить самостоятельно. А семечки подсолнечника замените на льняные или тыквенные семечки — это очень полезные продукты, которые содержат в себе омега-6.