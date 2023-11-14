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10:35 (мск), источник: МК.RU Крым

Ночная авария оставила почти весь город Саки без света

Вечером 13 ноября почти весь город Саки остался без света из-за аварии.

Почти весь город Саки остался без света вечером 13 ноября из-за аварии, вызванной сильным ветром. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Александр Овдиенко, пишет КИА.

Из Симферополя на восстановление энергосетей перебросили три мобильные электростанции, чтобы запитать часть абонентов.

Аварийно-восстановительные работы шли всю ночь. Под утро город перешёл из мобильной сети на постоянное электроснабжение.

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