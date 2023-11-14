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11:05 (мск), источник: Krasnoyarskmedia

15 ноября в Красноярском крае ожидаются сильный ветер, метель и гололедица

15—17 ноября в горных районах Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва лавиноопасно.

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Источник: Krasnoyarskmedia

В ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали, что днём 15 ноября в центральных и в течение суток в южных районах ожидается сильный юго-западный ветер до 18 м/с.

В горах южных районов местами сильный мокрый снег. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица.

На юге Таймырского муниципального района возможен сильный южный ветер до 22 м/с, метель.

В дневное время в Туруханском районе сильный юго-восточный ветер до 18 м/с, метель.

15—17 ноября в горных районах Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва лавиноопасно.

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