15 ноября в Красноярском крае ожидаются сильный ветер, метель и гололедица

11:05 (мск), источник: Krasnoyarskmedia
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В ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали, что днём 15 ноября в центральных и в течение суток в южных районах ожидается сильный юго-западный ветер до 18 м/с.
В горах южных районов местами сильный мокрый снег. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица.
На юге Таймырского муниципального района возможен сильный южный ветер до 22 м/с, метель.
В дневное время в Туруханском районе сильный юго-восточный ветер до 18 м/с, метель.