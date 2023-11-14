11:32 (мск), источник: Комсомольская правда
Нашли скелет ихтиозавра и следы химер: блогер и палеонтолог Илья Колчин рассказал о редких находках в Самарской области
В Самарской области в 2023 году нашли скелет ихтиозавра и кости древних амфибий.
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Любовь к путешествиям и открытиям заложена в людях на генетическом уровне. В этом уверен основатель эколого-краеведческого клуба «Тайные тропы» и блогер Илья Колчин. На протяжении долгих лет он изучал каждый уголок Самарской области, открывал для себя новые места и встречал интересные находки. Корреспондент «КП-Самара» пообщалась с туристом-палеонтологом, который рассказал, как увлечение может перерасти в дело всей жизни.
С чего все началось?
Илья вспоминает, что с самого детства родные поддерживали в нем интерес к изучению этого мира: у него было много книг, своя коллекция интересных камней и муляжей яиц различных рептилий и многое другое. С возрастом интерес к изучению всего, что находится вокруг, только крепчал: он стал много путешествовать, собирать интересные ископаемые и снимать блог. В одном из интервью Илья признался, что по образованию он инженер, поэтому называть его ученым — некорректно. Однако с тех пор многое изменилось: Илья поступил на магистратуру геологического института КФУ, чтобы расширить свой спектр знаний по интересующей его теме.
— Поступил в прошлом году, обучаюсь уже второй год. Весной защищать диссертацию. Поступать было не очень сложно: какие-то базовые знания уже были в связи с моим хобби, — рассказывает Илья.
Если изначально поиск палеонтологических находок был всего лишь интересным увлечением, то теперь это переросло в профессиональную деятельность.
По тайным тропам
Еще в ноябре 2018 года Илья Колчин организовал свой эколого-краеведческий клуб «Тайные тропы», объединивший людей, увлеченных исследовательской деятельностью. Проект оказался настолько успешным, что в 2020 году смог получить президентский грант для развития. В этом году клуб отпраздновал свой первый, пятилетний юбилей.
— Люди, которые участвуют у нас в мероприятиях, разные. Разные по возрасту: от маленьких детей до пенсионеров. Единственное, что всех объединяет, — интерес к жизни, к исследованиям, тяга к науке. Конечно, мы плотно общаемся и с профессиональными учеными. Мероприятия проходят не часто, но бывают. В данный момент это лекции, экспедиции.
За пять лет деятельности у клуба накопилось немало наград. Однако, Илья Колчин признался, что для него самое главное — признание общественности, так как это позволяет осознать, что делаешь свое дело не зря.
За время работы клуба было пройдено немало троп и найдено множество интересных, редких для нашей области ископаемых. На страничке сообщества в социальных сетях можно найти множество объявлений о предстоящих интересных встречах, лекциях, видео и фото с находками, обнаруженными во время экспедиций. Чтобы воочию познакомить самарцев с историей нашего края и находками, было решено открыть собственный музей. Подготовку планируют завершить до Нового года.
Редкие находки
Илья отмечает, что после нескольких лет активных занятий поиском ископаемых многие находки уже давно слились воедино. Выделить что-то особенное уже не так-то просто. Однако 2023 год оказался плодотворным:
— В этом году мной и моими коллегами было найдено очень много интересного. Например, та же офиура (класс донных морских животных из типа иглокожих, внешне похожи на морских звезд — прим. ред.) была найдена в Сокском карьере (каменноугольный период, 300 млн л.н.), а потом еще одна уже в карьере горелых сланцев Яблонового оврага (юрский период, 150 млн л.н.). Это очень редкие находки как для нашего региона, так и в целом.
Кроме того, за время экспедиций 2023 года был найден костеносный слой в одном из оврагов, где вскрываются слои триасового периода (250 млн л.н.). Там ученые набрали косточек древних рептилий и амфибий. Были найдены зубные пластины химер в слоях мелового периода (100 млн л.н.), которых у нас в регионе ранее никогда не находили. А в районе Сызрани осенью откопали целый скелет ихтиозавра. Были проведены две экспедиции в Саратовский и Волгоградский регионы. Там набрали огромное количество находок, связанных с акулами и древними ящерами мезозоя и кайнозоя.
— Полевой сезон 2023 подходит к концу, пора приступать к более плотной работе в помещениях: перебирать находки, монтировать видео, открывать музей, — отмечает Илья Колчин.
Каждая находка по-своему уникальна. По словам палеонтолога, после изъятия ископаемого из толщи земли есть несколько вариантов, куда может быть определена находка: если она очень уникальна — ее передают профильным ученым для проведения подробного анализа. Если находка редкая, но почему-то не заинтересовала ученых — ее передают в СОИКМ им. Алабина. Остальное отправляют в фонд нового палеонтологического музея, созданием которого Илья занимается совместно с Самарским палеонтологическим обществом.
Увлекательные поездки
За долгие годы Илья Колчин, можно сказать, изучил практически каждый уголок нашей области. Он отмечает:
— Конечно, нужно сказать, что визитной карточкой нашего региона является «Самарская Лука» со своими достопримечательностями. Есть много других уникальных мест: Сокские штольни, Голубое озеро, например. Есть что посмотреть и есть где походить, несомненно.
Однако изучением Самарской области Илья не ограничивается. Он регулярно принимает участие в поездках и в другие регионы. Так, среди особенно запомнившихся ему путешествий, он отмечает поездку на Кольский полуостров.
— На машинах из Самары мы туда уехали на пару недель. Посетили Кандалакшу, Мурманск, Териберку, Дальние Зеленцы, Хибины. Было очень интересно, особенно меня впечатлили флора и фауна Баренцева и Белого моря. С берега или кораблика можно было понаблюдать за китами, а вот в теплом гидрокостюме, с маской и трубкой — за богатством подводного мира. Морские ежи, ламинария, стайки сайды, треска, камбала, модиолусы, крабы, морские огурцы. В общем, в море я зависал по несколько часов. Очень понравилось.
На вопрос о планах на следующий год, он с улыбкой ответил:
— Планы есть всегда. Например, хочу исследовать Казахстан. Говорят, там классная палеонтология в районе города Актау.
Каждое путешествие опытный турист записывает на видео для своего личного блога, так же как и экспедиции. Как говорит Илья, ему хочется рассказать и показать своим зрителям что-то новое, интересное. Поделиться впечатлениями и знаниями, «заразить» любовью к открытиям.