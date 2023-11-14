11:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Световое шоу покажут 19 ноября на Мамаевом кургане в Волгограде
19 ноября 2023 года в Волгограде покажут световое шоу на Мамаевом кургане.
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В день 81-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, 19 ноября 2023 года, на Мамаевом кургане в Волгограде трижды покажут аудиовизуальное произведение искусства «Сталинград — Родина Победы». Это не просто световое шоу, а наполненное глубоким смыслом и патриотизмом действо.
— Наша творческая команда завершает создание произведения, и уже завтра начнем монтаж оборудования на Мамаевом кургане, — рассказали организаторы в своем тг-канале.
Световое шоу покажут 19 ноября 2023 года на Мамаевом кургане в Волгограде в 18.00, 19.00 и в 20.00. Сам показ будет длиться несколько минут, так что времени смениться на лучших местах для просмотра на площади Героев зрителям хватит.