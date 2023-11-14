11:53 (мск), источник: МК.RU Челябинск
На Челябинскую область надвигаются снегопад и сильные ветры
Ухудшение погоды прогнозируется уже завтра, 15 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Южноуральцев просят отказаться от поездок, особенно по горным районам региона.
По информации пресс-службы УПРДОР «Южный Урал», в горной части Челябинской области синоптики ожидают дождь и мокрый снег, а также ветер, порывы которого могут достигать семи метров в секунду. В связи с этим на дорогах может быть ограничена видимость, что приведёт к затруднению автомобильного движения на трассе М-5 «Урал» в горнозаводской зоне.
«Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута и по возможности воздержаться от проезда по участкам трасс Челябинской области в горнозаводской зоне 15 ноября 2023 года», — прокомментировали в дорожном ведомстве.
Там также напомнили, что для автолюбителей работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ УПРДОР «Южный Урал» —