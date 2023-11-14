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13:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Мост-гигант через Волхов прошел испытания грузовым транспортом

Движение по переправе запустят досрочно.

Источник: Дорожный комитет ЛО

Мостовой переход через Волхов в Киришах проверили тяжелым транспортом. Переправа протяженностью около километра выдержала испытания. Напомним, мост строят в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

— В испытаниях приняли участие 10 грузовиков. В их кузовах лежали бетонные плиты, общая масса машин составляла 250 тонн. В рамках статичной нагрузки на каждый пролет заезжали большегрузы и останавливались. В рамках динамических испытаний они же ездили с разными скоростями, проезжали через искусственные препятствия и резко тормозили, — говорится в сообщении ведомства.

После испытания стало понятно, что переправа соответствует всем требованиям и нормам. В конце 2023 года по мосту запустят движение. Сделать это планировалось только в 2025 году, но строительство удалось завершить досрочно.

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