13:14 (мск), источник: Комсомольская правда
Мост-гигант через Волхов прошел испытания грузовым транспортом
Движение по переправе запустят досрочно.
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Мостовой переход через Волхов в Киришах проверили тяжелым транспортом. Переправа протяженностью около километра выдержала испытания. Напомним, мост строят в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.
— В испытаниях приняли участие 10 грузовиков. В их кузовах лежали бетонные плиты, общая масса машин составляла 250 тонн. В рамках статичной нагрузки на каждый пролет заезжали большегрузы и останавливались. В рамках динамических испытаний они же ездили с разными скоростями, проезжали через искусственные препятствия и резко тормозили, — говорится в сообщении ведомства.
После испытания стало понятно, что переправа соответствует всем требованиям и нормам. В конце 2023 года по мосту запустят движение. Сделать это планировалось только в 2025 году, но строительство удалось завершить досрочно.