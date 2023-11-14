13:11 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Установление снежного покрова в Новосибирске прогнозируют на декабрь
В Новосибирской области снежный покров может установиться только в декабре из-за теплых атлантических циклонов.
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Об этом «АиФ-Новосибирск» рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
По словам синоптика, сейчас среднесуточная температура выше нормы на 10−12 градусов. Эта тенденция сохранится до субботы, а затем начнется кратковременное понижение.
«Но переход на зимнюю погоду мы пока не увидим», — прогнозирует специалист.
Мокрый снег с дождем ожидается 18, 19, 22 и 23 ноября. При неустойчивой погоде сугробов не появится. Серьезное похолодание возможно в конце ноября, но существует вероятность перехода теплой погоды и на декабрь. Почти все регионы России, кроме северных территорий, находятся во власти теплых и влажных воздушных масс. Только в Якутии ночью температура падает до −25 градусов.
«Поэтому пока наслаждаемся теплом. Вопрос, как такая погода скажется на природе, ведь сейчас она должна засыпать. Из-за положительной температуры даже ночью, это всё может отрицательно сказаться на флоре и фауне», — заключила Кичанова.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в небе над Новосибирском заметили радугу 11 ноября.