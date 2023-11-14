13:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
63% кузбассовцев поддержали сокращение рабочей недели на один час
Ранее в Госдуму был внесёт соответствующий законопроект.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщает vse42.ru, 63% кузбассовцев поддержали законопроект о сокращении рабочей недели на один час. Ранее он был внесён в Госдуму и предполагает уменьшение часов с 40 до 39 для тех, кто работает по графику полной занятости.
Кузбассовцы считают, что сокращение рабочей недели позволит людям ездить на дачу, проводить больше времени с семьёй. Против законопроекта высказались 15% опрошенных, которые боятся сокращения зарплат. Ещё 22% затруднились ответить.
Мы писали, что уровень безработицы в Кузбассе составил 3,8%. Кадровый рынок испытывает дефицит. К тому же 69% работников Кузбасса не боятся быть уволенными.