Новая схема мошенничества с QR-кодами в Японский сад Краснодара набирает обороты

В Сети и раньше появлялись объявление о продаже электронных пропусков в сад — нажиться на этом недобросовестные граждане пытаются с момента открытия Японского сада.
Напомним, вход в сад происходит по QR-кодам. Инфоматы, выдающие коды, работают с 6:30. Количество кодов ограничено и в одном «пропуске» можно отметить только два человека. Дети до 6 лет посещают сад без кодов.
Ажиотаж по поводу посещения сада не спадает до сих пор — посетить новую достопримечательность Краснодара хотят и туристы, и местные жители. Поэтому очереди к инфоматам не уменьшаются. Этим и пользуются мошенники. Первые объявление о продаже кодов появились в Сети в апреле, аферисты продавали их от 500 до 1500 рублей.
«Есть QR-коды на 02.04.23 в японский сад за 1500 рублей: на двоих взрослых c 21:00 по 21:30, на двоих взрослых 20:30 по 21:00», — подобными объявлениями пестрили разные вэб-площадки в интернете.
Судя по всему незаконная схема работает до сих пор, но вот стоимость кодов значительно выросла — в ноябре 2024 года их предлагают уже за 4, 5 тысячи рублей.
— Люди, не ведитесь. Вход и в парк и в сад бесплатный! И всё, что вам они рассказывают, есть у нас в паблике! Пользуйтесь поиском! Спросите у нас или в чате! — призвала администрация парка Галицкого горожан и туристов.