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14:42 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, где в Беларуси выпадет снег в ближайшие дни

Синоптики рассказали, где белорусам ждать снег и мокрый снег с дождем.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 0 м/с 87% 766 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

Теплая осень постепенно уступает место приближающейся зиме, и скоро в Беларуси на большей части территории выпадет снег, сообщает pogoda.by.

В среду, 15 ноября, погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты. На большей части территории страны ожидаются дождь и мокрый снег. Будет уже привычно облачно и туманно, а еще ночью и рано утром дискомфорт доставит слабый гололед.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах −2..+4, а днем +2..+8. Но на юго-западе еще относительно тепло — максимальная температура днем составит +9..+11.

В четверг, 16 ноября, снег, мокрый снег и дождь предсказывают на большей части территории Беларуси.

В отдельных районах страны ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Еще больше похолодает. По северу минимальная температура ночью будет уже −3. Днем по стране −1..+6.

В пятницу, 17 ноября, погодные условия будут диктовать воздушные массы со Скандинавии. Радует, что кое-где выглянет солнце. Местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по юго-западу страны с дождем). Привыкаем к гололеду. Ночью ожидается −5..+2, а днем −2..+5.

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