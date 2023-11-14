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14:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарскую область придут холода и мокрый снег

Синоптики рассказали о похолодании в ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 0 м/с 87% 766 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области продолжает бушевать непогода. В регионе прогнозируют похолодание и интенсивные осадки в виде мокрого снега.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», регион вновь окажется под влиянием серии атлантических циклонов. В губернии ожидаются дожди различной интенсивности, а в конце недели ветер сменит направление на северо-западное, температура воздуха понизится. В этот период губернию накроет мокрый снег, на дорогах образуется гололед.

Напомним, самарцам рассказали, когда в регион придет климатическая зима. Ждать осталось совсем немного.

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