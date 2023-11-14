15:10 (мск), источник: Коммерсантъ
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за подъема уровня воды в реках
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за подъема уровня воды в реках. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».
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Неблагоприятные условия ожидаются в период с 15 ноября до конца суток 16 ноября. Под угрозой районы юго-восточной территории края (Апшеронский район) и юго-западной части региона на притоках реки Кубань (Горячий Ключ, Северский и Абинский районы).
Подъем уровня воды также ожидается в горных реках. В зоне риска Геленджик и Туапсинский район. Аналогичная ситуация прогнозируется для территорий Майкопского района Адыгеи.
Анастасия Донскова