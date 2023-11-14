16:31 (мск), источник: Комсомольская правда
«Зима становится теплее, но и морозы исключать нельзя»: ученый КФУ Юрий Переведенцев рассказал, какой будет зима 2023−2024 в Татарстане
Профессор КФУ Юрий Перведенцев рассказал о погоде зимой 2023 года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Уже меньше, чем через месяц наступит зима, однако в республике до сих пор фиксируются положительные температуры и постоянно идет дождь. Какой будет зима 2023−2024 в Татарстане? Ждать аномального тепла или суровых морозов? Когда появятся сугробы?
Ответы на эти вопросы «КП-Казань» дал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Перведенцев.
Прогноз погоды на зиму в Татарстане 2023−2024
По прогнозу Гидрометцентра России, ноябрь должен быть теплее обычного, а осадки в пределах климатической нормы — 45 миллиметров.
«Надо сказать, что последний месяц осени показывает себя с этой позиции правильно. По средним данным за последние 30 лет в Татарстане среднесуточная температура должна уже быть отрицательной, в районе −3 градусов. Однако она у нас все еще положительная. Сейчас в республике на 5−6 градусов идет климатическая аномалия тепла, поэтому у нас постоянно осадки в виде дождя», — поясняет Юрий Перведенцев.
Что касается температуры воздуха в декабре, то согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, она, наоборот, ожидается ниже климатической нормы, то есть будет холоднее. При этом не исключается, что первый месяц зимы может преподнести сюрпризы.
«В ноябре погода определяется Атлантикой, Северо-Атлантикой — она постоянно шлет свои циклоны, поэтому сейчас в Татарстане достаточно тепло и выпадает много осадков. Если в декабре будет та же история, то конечно же температуры в республике тоже будет выше нормы», — считает Переведенцев. — «Январь же будет в пределах климатической нормы. Температура порядка −10 градусов, осадков выпадет около 46 миллиметров. Февраль обещают нам теплее климатической нормы — 9,6 градуса холода, количество осадков составит 35 миллиметров. Начало марта тоже пока что прогнозируется в пределах нормы».
Будут ли сильные морозы зимой в Татарстане 2023−2024?
Несмотря на то, что зима прогнозируется теплой, экстремальные события в виде сильных морозов исключать нельзя.
«На нас действует не только Атлантика, на нас действует и Арктика, и вот если будет Арктическое вторжение, то погода изменится. Как правило морозы ожидаются кратковременными. Их нельзя сбрасывать со счетов, но все исследования указывают на то, что с каждым годом их становится все меньше и меньше, зимы становятся все более теплыми», — подчеркивает казанский ученый.
Все это сказывается на глобальном климате, становится теплее. И при том, что температура и так имеет тенденцию к росту.
Когда ждать сугробов в Татарстане 2023−2024?
«По климату у нас устойчивый снежный покров должен устанавливаться с 21 ноября, когда среднесуточная температура перейдет через −5 градусов. Но сейчас у нас середина месяца, и пока в Татарстане среднесуточные температуры только положительные. Хотя они должны были с 1 ноября, то есть уже как две недели назад, стать отрицательными», — отметил Юрий Перведенцев.