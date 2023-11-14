17:52 (мск), источник: Клопс.ru
Власти заявили о готовности открыть Красную для автомобилистов со следующей недели
Сдать объект должны до конца 2023 года.
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Красную могут открыть для автомобилистов со следующей недели. Об этом сообщает МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».
Капремонт подходит к завершению, готовность участка от Карла Маркса до Маршала Борзова составляет около 80%. По данным организации, из девяти тысяч квадратов тротуарной плитки подрядчик уложил уже 8,5.
«Брусчатку от Карла Маркса до Яналова уложат к концу ноября — осталось около 150 метров. Разметку велодорожек, проезжей части начнут со следующей недели, и постепенно будут открывать движение от перекрёстка Яналова до перекрёстка Борзова», — говорится в сообщении.
Одновременно будет идти озеленение. Подрядчик планирует работать по выходным. Сдать объект должны до конца 2023 года, как и было условлено.