Главное
Главные новости к вечеру 14 ноября
17:52 (мск), источник: Клопс.ru

Власти заявили о готовности открыть Красную для автомобилистов со следующей недели

Сдать объект должны до конца 2023 года.

Красную могут открыть для автомобилистов со следующей недели. Об этом сообщает МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».

Капремонт подходит к завершению, готовность участка от Карла Маркса до Маршала Борзова составляет около 80%. По данным организации, из девяти тысяч квадратов тротуарной плитки подрядчик уложил уже 8,5.

«Брусчатку от Карла Маркса до Яналова уложат к концу ноября — осталось около 150 метров. Разметку велодорожек, проезжей части начнут со следующей недели, и постепенно будут открывать движение от перекрёстка Яналова до перекрёстка Борзова», — говорится в сообщении.

Одновременно будет идти озеленение. Подрядчик планирует работать по выходным. Сдать объект должны до конца 2023 года, как и было условлено.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Лицо в крови, нога простреляна»: очевидец — о перестрелке на площади Василевского
«Укрепляет иммунитет, повышает тонус»: диетолог рассказал о пользе грейпфрута
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
строительство