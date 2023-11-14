Татарстан закупит еще 121 автобус для районов по программе казначейских кредитов

В общей сложности подвижной состав муниципалитетов пополнится на 121 автобус. Общественный транспорт распределят по 44 маршрутам в следующих городах:
— Азнакаево (три средних автобуса);
— Альметьевск (девять больших);
— Зеленодольск (10 больших);
— Лениногорск (семь средних и семь малых);
— Нижнекамск (11 больших);
— Мензелинск (один средний);
— Набережные Челны (46 больших).
В общей сложности по улицам городов начнут курсировать 76 новых больших автобусов, 30 средних и 15 малых.
Решение о выделении средств было принято Правительственной комиссией по региональному развитию в России 29 июня 2023 года. Выделенные средства полностью покроют сумму, на приобретение общественного транспорта. Поставить новые автобусы планируют до 1 февраля 2024 года.