21:57 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Белгидромет предупредил о мокром снеге в среду в Беларуси
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура воздуха будет понижаться.
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МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на утро среды 15 ноября из-за тумана и гололедицы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, 15 ноября погодные условия в республике будут формировать атмосферные фронты.
«Преобладание облачной погоды, на большей части территории страны пройдут осадки — дождь и мокрый снег», — сказали в Белгидромете.
Там также уточнили, что ночью и утром местами по стране ожидаются туман и слабый гололед, а на дорогах — гололедица.
Ветер в среду будет переменных направлений и слабый до умеренного. Ночью температура воздуха составит от −2 до +4°С, днем — от +2 до +8°С. При этом на юго-западе Беларуси в ночные часы прогнозируется от +5 до +7°С, днем — от +9 до +11°С.
В четверг 16 ноября повсеместно сохранится влияние атмосферных фронтов, а север Беларуси окажется под влиянием прохладной и неустойчивой воздушной массы. Снова ожидаются мокрый снег и дождь, в отдельных районах — слабый туман и гололед, гололедица. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от −3°С (на севере) до +6°С (на юго-востоке), днем — от −1 до +6°С.