Главное
Палестино-израильский конфликт
04:04 (мск), источник: PrimaMedia.ru

По 1 000 рублей в руки: важную выплату продлевают до 2027 года — кому

В кабмине предложили продлить врачам стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения до 2026 года включительно. Такой законопроект приняли во втором чтении на пленарном заседании Госдумы.

Источник: PrimaMedia.ru

Ко второму чтению документа депутаты попросили коллег из Фонда обязательного медстрахования поддержать предложения о том, чтобы документ усилить, сказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

«Мы просили, чтобы выплата в тысячу рублей не делилась на маленькие суммы и без срока давности направлялась целиком врачу или фельдшеру, который заподозрил онкологию», — сказал депутат. Это предложение, по его словам, было поддержано ФОМС.

Как уточняет «Парламентская газета» (18+), помимо продления стимулирующих выплат за онконастороженность, законопроект также продлевает до 2026 года включительно предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС территориальным фондам в регионах на софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта