По 1 000 рублей в руки: важную выплату продлевают до 2027 года — кому

Ко второму чтению документа депутаты попросили коллег из Фонда обязательного медстрахования поддержать предложения о том, чтобы документ усилить, сказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
«Мы просили, чтобы выплата в тысячу рублей не делилась на маленькие суммы и без срока давности направлялась целиком врачу или фельдшеру, который заподозрил онкологию», — сказал депутат. Это предложение, по его словам, было поддержано ФОМС.
Как уточняет «Парламентская газета» (18+), помимо продления стимулирующих выплат за онконастороженность, законопроект также продлевает до 2026 года включительно предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС территориальным фондам в регионах на софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.