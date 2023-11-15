Главное
Палестино-израильский конфликт
03:52 (мск), источник: PrimaMedia.ru

До 7 градусов тепла прогреется воздух в Приморье 15 ноября

Во Владивостоке тепло и без осадков.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 0 м/с 66% 768 мм рт. ст. +13°
Источник: PrimaMedia.ru

В среду, 15 ноября, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода». Синоптики обещают краю день без осадков, умеренный ветер возьмет направление с юго-запада, а воздух прогреется до 7 градусов тепла.

Во Владивостоке сегодня малооблачно, осадков ждать не стоит. Ветер слабый, утром температура воздуха составила −2…-4°C, днем воздух прогреется до +4…+6°C.

В соседнем Уссурийске также без дождей и снега. слабый до умеренного ветер, температура воздуха +4…+6°C, в утренние часы −8…-10°C.

В Находке малооблачно, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +6…+8°C, в утренние часы −2…-4°C.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта