03:52 (мск), источник: PrimaMedia.ru
До 7 градусов тепла прогреется воздух в Приморье 15 ноября
Во Владивостоке тепло и без осадков.
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В среду, 15 ноября, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода». Синоптики обещают краю день без осадков, умеренный ветер возьмет направление с юго-запада, а воздух прогреется до 7 градусов тепла.
Во Владивостоке сегодня малооблачно, осадков ждать не стоит. Ветер слабый, утром температура воздуха составила −2…-4°C, днем воздух прогреется до +4…+6°C.
В соседнем Уссурийске также без дождей и снега. слабый до умеренного ветер, температура воздуха +4…+6°C, в утренние часы −8…-10°C.
В Находке малооблачно, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +6…+8°C, в утренние часы −2…-4°C.