03:18 (мск), источник: Комсомольская правда
Метели ожидаются на территории Иркутской области 15 ноября
Погода в Иркутске 15 ноября 2023 года будет снежной.
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Теплая неделя пришла в Иркутскую область. Казалось бы, наступила сибирская зима. но 14 ноября ощущалось заметное потепление. Однако, судя по прогнозу погоды, в регион придут метели, снег и сильный ветер. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 15 ноября 2023 года.
Погода в Иркутске 15 ноября
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер 5−10 метров в секунду с порывами до 17 м/с, метели. Температура воздуха 0…-5, а при облачной погоде 10…-15 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 15 ноября 2023 года будет со слабым снегом и ветром с порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров покажут −1…-3.
Сотрудники гидрометцентра напоминают, что на дорогах региона гололедица и снежный накат.