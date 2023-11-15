03:09 (мск), источник: Комсомольская правда
Жительница Подмосковья выиграла путевку в Хабаровский край
Розыгрыш прошел на выставке «Россия».
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В Москве на ВДНХ сейчас проходит международная выставка-форум «Россия». В рамках мероприятия проходят дни регионов Дальнего Востока, на которых гостям рассказывают об их преимуществах, достижениях и красотах. Накануне состоялся День Хабаровского края.
На мероприятии также прошел розыгрыш путевки в регион, его провело министерство туризма края. Счастливой обладательницей приза стала жительница Подмосковья Ольга.
— Я пришла посмотреть выставку, а выиграла путевку на двоих. Конечно, я рада. Спасибо за такую уникальную возможность — посмотреть всю страну, не выезжая из Москвы, и, конечно, за будущую поездку в Хабаровский край. Будем наслаждаться краем, про который раньше слышала только из новостей, и учиться кататься на лыжах, — поделилась впечатлениями Ольга.
На выбор у Ольги есть несколько дат, и отправиться в поездку ей нужно до 31 марта 2024 года.