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08:00 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Астанчан пригласили на бесплатные спортивные тренировки

В Астане вновь реализуют проект «Доступный спорт», в рамках которого возобновляются тренировки для всех желающих по пяти видам спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

Источник: Сайт акимата Астаны

Тренировки будут доступны для всех жителей города по пяти видам спорта: настольный теннис, скандинавская ходьба, бег, каратэ и фитнес. Они будут проводиться два раза в неделю квалифицированными тренерами и инструкторами в парках и спортивных центрах столицы.

Расписание тренировок представлены на странице проекта в dostupnyi_sportkz в Instagram, а также в Telegram-канале @dostupnyi_sportkz.

Впервые проект «Доступный спорт» начал работу в Астане в начале октября 2021 года. Он охватил около 20 тысяч жителей столицы.

С апреля 2022 года проект заработал также в Алматы, Шымкенте, Актау, Семее, Петропавловске, Талдыкоргане. До конца октября 2022 года в программе «Доступный спорт» участвовали более 180 тысяч человек.

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