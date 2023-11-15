09:58 (мск), источник: АиФ Пермь
15 ноября в Пермском крае ожидаются мокрый снег и снижение температуры
Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.
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Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ сообщили, что 15 ноября в Пермском крае вероятны мокрый снег и небольшое снижение температуры.
«Ожидается поступление чуть более холодной воздушной массы в регион. Возможны небольшие осадки. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в Прикамье от −1˚ до +4˚», — рассказали специалисты ПГНИУ.
В Перми столбик термометра может подняться до +3˚.