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09:58 (мск), источник: АиФ Пермь

15 ноября в Пермском крае ожидаются мокрый снег и снижение температуры

Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Сейчас в Монтгомери: Монтгомери: +12° 7 м/с 88% 762 мм рт. ст. +14°

Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ сообщили, что 15 ноября в Пермском крае вероятны мокрый снег и небольшое снижение температуры.

«Ожидается поступление чуть более холодной воздушной массы в регион. Возможны небольшие осадки. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в Прикамье от −1˚ до +4˚», — рассказали специалисты ПГНИУ.

В Перми столбик термометра может подняться до +3˚.

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