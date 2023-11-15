05:45 (мск), источник: Комсомольская правда
Ешьте сладкое и слушайте шансон: 100-летняя жительница Иркутской области поделилась секретом долголетия
Секретом долголетия поделилась 100-летняя жительница Иркутской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
100-летний юбилей отметила жительница Усолья-Сибирского Зинаида Андреевна Носырова 7 ноября. Пенсионерку приехали поздравить сотрудники управления социальной защиты, а она, в свою очередь, поделилась секретом долголетия. Об этом сообщает пресс-служба Соцзащиты населения в Усолье-Сибирском.
— Зинаида Андреевна на себе испытала тяжелые годы Великой Отечественной войны. В 1941 году она прошла медицинские курсы и ухаживала за ранеными в госпитале, который создали на базе курорта «Усолье», — рассказывают в соцзащите.
В марте 1942 года получила повестку и уехала на Дальний Восток на границу с Японией. Там молодая Зина работала связисткой. В мае 1945 года ей пришла телефонограмма о победе над Германией. Она первая сообщила радостную новость сослуживцам. Зинаиду наградили орденом Отечественной войны второй степени и медалью «За победу над Японией».
После войны усольчанка устроилась секретарем-машинисткой на Усольскую махорочную фабрику, а потом ушла в медпункт на предприятие ТЭЦ-11. Кроме того, более 20 лет она трудилась в детском саду № 20. Родила и воспитала двух сыновей и двух дочерей.
Пенсионерка считает, что долго живут те люди, которые ни в чем себе не отказывают. По ее словам, сама Зинаида дожила до 100 лет, потому что ела сладкое и жирное, а еще слушала шансон.