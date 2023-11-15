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04:54 (мск), источник: АиФ Кузбасc

На третий срок. Какие кузбасские мэры удерживаются в кресле годами?

Глава Новокузнецка оставался последним всенародно избранным мэром в Кузбассе.

В начале ноября мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов торжественно вступил в должность уже в третий раз. Почему одни градоначальники занимают свои кресла по десять лет, а другие не могут продержаться год-два — выяснял корреспондент «АиФ в Кузбассе».

Не всеми любимый.

Новокузнецкий мэр руководит городом с 2013 г., и, по новому сроку, будет занимать должность до 2028 г. С одной стороны, Сергей Кузнецов считается успешным градоначальником: к нему едут за опытом, он не раз попадал в топы лучших мэров страны. С другой стороны, его не назовёшь всенародным любимцем: горожане критикуют и транспортную реформу, и затянутые стройки и ремонты, припоминают невыполненные обещания.

«Новокузнецк всегда был городом с активной общественной средой, а угодить новокузнечанам вообще мало кому удавалось за всю историю города. Поэтому здесь Сергей Николаевич не исключение: критиковали и будут критиковать. Но хочу отметить: достаточно большое количество проектов Кузнецов затягивает Новокузнецк, и город и благоустраивается, и общественный транспорт обновляется. Поэтому и доверие со стороны губернатора к нему достаточно высокое», — полагает политолог Игорь Украинцев.

«Грамотно управлять городом и быть любимцем горожан — не одно и то же. Мэр должен быть в первую очередь менеджером, хозяйственником, а не политиком. Зачастую приходится принимать и непопулярные решения, которые могут на какой-то период времени усложнить жизнь людям, чтобы в долгосрочной перспективе, наоборот, облегчить. Поэтому нравиться всем по умолчанию невозможно», — считает региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в Сибири Игорь Кузнецов.

Коррупционные тучи.

Продление срока полномочий — не единственная дорога современного мэра. Есть ещё три пути: пойти на повышение (как глава Кемерова Илья Середюк — ныне председатель областного правительства), самому уйти в отставку (как правило, с формулировкой «по состоянию здоровья» или «в связи со сменой места работы»), либо дождаться следователя и отправиться в СИЗО — этот путь оказался самым распространённым в 2023 г.

За последние полгода четыре кузбасских главы попали в коррупционные скандалы и стали фигурантами уголовных дел. При этом в мэрских креслах они отсидели не год-два: Евгений Мяленко из Яйского МО — с 2016 г., Александр Рыбалко в руководстве муниципалитетов (Яшкинского МО, затем Анжеро-Судженска) — с 2018 г., Раис Гильфанов — с 2019 г. (сначала в Краснобродском, потом год в Полысаеве). «Аксакал» Валерий Зыков руководил Полысаевом 28 лет, а фигурантом дела о превышении полномочий стал уже после отставки. Вокруг «новоизбранного» Сергея Кузнецова тоже не раз сгущались коррупционные тучи, но всякий раз молнии попадали не в главу, а в ближайшее окружение — замов и руководителей городских комитетов.

Секреты долголетия.

Почему одни мэры руководят по несколько сроков, а другие не задерживаются надолго? Какие черты помогают «долгожителям»? «Мы помним времена, когда мэры — это были царьки, которым всё можно, и они именно владели своей территорией. Сейчас это всё-таки служба, на которой гораздо больше обязанностей, нежели прав. И фактор служения должен быть осознанным у человека, который берёт на себя ответственность за муниципалитет, — рассуждает Игорь Украинцев. — Кроме того, мы наблюдаем, что в последнее время люди попадаются на взятках, откровенно говоря, мелких. Ещё не так давно десятки-сотни миллионов наличными прятали в гаражах, коттеджах, в замках. Казалось бы, за небольшие просчёты люди попадают под уголовные дела и слетают с должностей. Это говорит о том, насколько высока прозрачность работы и насколько внимательно следят силовые органы за всем, что делают служащие. Если ты не готов служить, то нечего тебе делать на должности мэра».

На вопрос о требованиях к градоначальникам политконсультант Игорь Кузнецов перечисляет черты: «Если мэр погружён в проблематику, отвечает за локальное хозяйство, оперативно устраняет возникающие проблемы и не допускает, чтобы они выходили на региональный и, тем более, федеральный уровень; открыто общается с людьми, демонстрирует лояльность региональному центру, вовремя считывает повестку, контролирует обеспечение административной мобилизации на выборах, — то никто не будет предъявлять чрезмерных претензий и цепляться к недоработкам. Тем более, с учётом очень короткой скамейки запасных в кадровом смысле, заменить главу очень непросто».

Глава Новокузнецка оставался последним всенародно избранным мэром в Кузбассе. Голосование на третий срок проходило только среди депутатов.

Топ-5 мэров- «долгожителей».

Игорь Голдинов (55 лет) — Калтан — с 2011 г.

Наталья Шабалина (65 лет) — Прокопьевский МО — с 2011 г.

Игорь Романов (58 лет) — Осинники — с 2012 г.

Александр Малышко (58 лет) — Ижморский МО — с 2012 г.

Сергей Кузнецов (54 года) — Новокузнецк — с 2013.

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