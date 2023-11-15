05:06 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Распадская поддержала Всероссийский проект «Инженерные классы»
В этом году в проекте участвуют ученики 10−11 классов из разных школ Междуреченска.
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Распадская угольная компания (РУК) совместно с СибГИУ, отделом образования Междуреченска и междуреченской гимназией № 6 реализует масштабный профориентационно-образовательный проект. Цель — познакомить школьников с техническими специальностями региона и подготовить для предприятий Кузбасса квалифицированные инженерные кадры. Проект реализуется в соответствии с национальными целям развития России до 2030 года и федеральной программой «Кадры для цифровой экономики».
«Создание инженерных классов — важное направление профессиональной подготовки будущих горняков, — отметил генеральный директор Распадской угольной компании Владимир Мельниченко. — Мы хотим заинтересовать молодёжь современными шахтёрскими профессиями, дать им возможность проявить себя на наших предприятиях. Сегодня на шахтах активно применяются цифровые проекты, нам нужны молодые талантливые инженеры, которые будут их развивать».
В рамках проекта на базе гимназии № 6 для старшеклассников организовали «Школу инженерных практик». Занятия проходили по 7 приоритетным направлениям: роботехника, нанотехнологии, экология, VR-технологии, геоинформатика, программирование, квадрокоптеры. Также школьники побывали на экскурсии в Научно-техническом музее имени И. П. Бардина, где познакомились с историей развития промышленности региона и с современным оборудованием, которое используется на предприятиях.
Мероприятия в разных форматах при поддержке Распадской угольной компании будут проходить в течение всего учебного года. Также планируется приобрести для инженерного класса дополнительное цифровое оборудование, которое позволит заинтересовать молодёжь технологичными профессиями.
В этом году в проекте «Инженерные классы» участвуют ученики 10−11 классов из разных школ Междуреченска. В следующем учебном году РУК планирует охватить девятиклассников.
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