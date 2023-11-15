Главное
Главные новости 15 ноября
10:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Приморье грядет шторм: стихия ударит по восточным районам края

Примгидромет скорректировал штормовое предупреждение об осадках на 16—17 ноября.

Сейчас в Монтгомери: Монтгомери: +12° 7 м/с 88% 762 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

В Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение. В этот раз 16—17 ноября удар стихии ожидается в восточных районах Приморского края, но осадков достанется и остальным территориям, сообщил Примгидромет. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По прогнозам синоптиков, с вечера 16 ноября до конца дня 17 ноября из-за влияния активного циклона в крае пройдут осадки в виде дождя, дождя со снегом и снега. Местами их количество дойдет до 15−35 миллиметров за 12 часов и менее, что характеризуется, как сильные осадки.

Особенно достанется прибрежным восточным районам края. Здесь ночью и днем 17 ноября синоптики прогнозируют выпадение сильного (15−40 миллиметров за 12 часов и менее) и очень сильного (более 50 миллиметров за 12 часов и менее) дождя.

Это может вызвать разлив и выход на пойму рек, подтопление низинных участков, перелив и размытие дорог. Учитывая отрицательные температуры воздуха, возможно обледенение проводов, деревьев и построек, образование гололедных явлений на дорогах и в населенных пунктах.

Напомним, прошлое штормовое предупреждение синоптиков, данное на 6—7 ноября, оправдалось полностью. В эти дни на Владивосток обрушился сильнейший ливень — выпало 83 миллиметра осадков, почти три месячные нормы. Ливневые воды затопили в городе низинные участки улиц и дворов, на которых утонули машины, в городе произошли массовые отключения электричества.

Однако гораздо сильнее досталось Лесозаводску, Дальнереченску, Дальнереченскому и Ханкайскому муниципальным округам, где прошел ледяной дождь. В городах и поселках под весом ледяной корки обрушились деревья и столбы, порвались провода линии связи и электропередач. Из-за этого без света осталось около 100 тысяч человек. Отключение электроэнергии вызвало остановку насосов котельных, так что во многих домах пропало и отопление. К некоторым жителям Лесозаводска электричество вернулось только вечером 9 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 15 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
С 1 января пенсии вырастут на 7,5%: какой будет прибавка
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта