10:36 (мск), источник: Комсомольская правда
В Приморье грядет шторм: стихия ударит по восточным районам края
Примгидромет скорректировал штормовое предупреждение об осадках на
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В Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение. В этот раз
По прогнозам синоптиков, с вечера 16 ноября до конца дня 17 ноября из-за влияния активного циклона в крае пройдут осадки в виде дождя, дождя со снегом и снега. Местами их количество дойдет до 15−35 миллиметров за 12 часов и менее, что характеризуется, как сильные осадки.
Особенно достанется прибрежным восточным районам края. Здесь ночью и днем 17 ноября синоптики прогнозируют выпадение сильного (15−40 миллиметров за 12 часов и менее) и очень сильного (более 50 миллиметров за 12 часов и менее) дождя.
Напомним, прошлое штормовое предупреждение синоптиков, данное на
Однако гораздо сильнее досталось Лесозаводску, Дальнереченску, Дальнереченскому и Ханкайскому муниципальным округам, где прошел ледяной дождь. В городах и поселках под весом ледяной корки обрушились деревья и столбы, порвались провода линии связи и электропередач. Из-за этого без света осталось около 100 тысяч человек. Отключение электроэнергии вызвало остановку насосов котельных, так что во многих домах пропало и отопление. К некоторым жителям Лесозаводска электричество вернулось только вечером 9 ноября.