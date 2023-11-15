Когда нужно срочно вызывать «скорую», рассказала алматинский врач

По словам врача, вызывать скорую помощь необходимо в следующих ситуациях:
высокое давление 160/95 — такое давление считается опасным для жизни и может привести к инсульту или инфаркту;
внезапная сильная боль в груди, за грудиной, отдающая в левую руку, в спину под левую лопатку, в область подбородка, боль, сопровождающаяся холодным потом;
высокая температура, которая не спадает долгое время, а жаропонижающие препараты ее не сбивают. Это может привести к необратимым последствиям в центральной нервной системе или даже к летальному исходу;
Динара Калиева подчеркнула, что при проявлении вышеперечисленных симптомов необходимо незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи. Если этих признаков нет, но человек считает, что ситуация действительно неотложная, то также стоит позвонить на номер 103. Поскольку лучше, если прибывшие медики сделают вывод, что в вызове не было нужды, чем больной не получит своевременную медицинскую помощь, когда это необходимо.